الصور الأولى لأميرة دبي الهاربة

جهينة نيوز:

انتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجمع المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة ماري روبنسون، والأميرة لطيفة بنت محمد آل مكتوم.

للمرة الأولى خلال ستة أشهر، عرضت وزارة الخارجية الإماراتية صورا للأميرة لطيفة، الابنة الثانية لحاكم دبي، ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد التقطت هذه الصور خلال اجتماع للأميرة مع المفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والرئيسة السابقة لأيرلندا، ماري روبنسون، والتي التقت مع لطيفة في منتصف ديسمبر من العام الجاري، وفق "cnn".

ووفقًا لروبنسون، فإن لطيفة اعترفت بذنبها وأنها لم تكن على حق عندما قامت بنشر فيديو تتهم من خلاله والدها بالقسوة، وأنه الآن يتم علاجها عند طبيب نفسي.

كما أشارت روبنسون إلى أن الأميرة لديها "حالة طبية خطيرة" وأنها تتلقى "رعاية نفسية"؛ وبسبب حالتها هذه لم تكن تريد العائلة المالكة ظهور الأميرة إلى العلن.

لطيفة بنت محمد آل مكتوم هي ابنة أمير دبي البالغة من العمر 33 عاما، ولديها شقيقتان تحملان نفس الاسم (واحدة أكبر سنا والأخرى أصغر سنا). ولا توجد صور على شبكة الإنترنت تجمعها مع والدها أو في المناسبات العامة. ومع ذلك، تعرف العالم عليها في أوائل عام 2018، عندما أبلغت وكالات غربية عن محاولة هروب لطيفة من الإمارات العربية على متن يخت عبر المحيط الهندي.

سبوتنك