الرئاسة الروسية تعلق على دخول القوات السورية الى منبج

جهينة نيوز:

رحبت الرئاسة الروسية بدخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.

وشدد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم على أن دخول الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع العلم الوطني فيها “يمثل دون أدنى شك خطوة إيجابية تسهم في استعادة استقرار الوضع في البلاد”.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى بأعضاء مجلس الأمن الروسي وبحث معهم القضايا الدولية بما في ذلك الأوضاع في سورية حيث قيموا إيجابيا مواصلة توسيع الجيش السوري السيطرة على الأراضي السورية ودور هذه العملية في مستقبل التسوية السياسية للأزمة في سورية.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في بيان اليوم دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها مؤكدة أن الجيش العربي السوري يضمن الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في منطقة منبج.

وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماع المقرر غدا في موسكو بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغى لافروف وسيرغي شويغو ونظيريهما التركيين مولود جاويش أوغلو وخلوصي اكار سيتطرق إلى الوضع في سورية وتنسيق الخطوات والتوصل إلى تفاهم بشأن تطورات الأوضاع فيها لاحقا.

وفى هذا الصدد بين المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لا يعتزم الاجتماع مع أعضاء الوفد التركي الذين سيصلون إلى موسكو للتباحث بشأن سورية.

من جانب آخر أدان المتحدث باسم الرئاسة الروسية إجراءات بريطانيا بحق قناة روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك الإعلاميتين الروسيتين ونشرها البيانات الشخصية لصحفييهما.

وقال بيسكوف في تعقيب على هذه التسريبات: “لدينا موقف سلبي من هذا.. لقد عبرنا على مختلف المستويات عن عدم فهمنا وخيبة أملنا تجاه ما يحدث في بريطانيا نحو الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين”.

وكان السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو أعلن في وقت سابق اليوم عزم موسكو اتخاذ إجراءات جوابية بحق عمل قناة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في روسيا في حال قررت لندن إغلاق قناة “آر تي” الروسية.