بعد الإعلان عن دخول الجيش السوري الى منبج بيان من مجلس الشيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية

جهينة نيوز:

رحب مجلس الشيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية بدخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي مؤكدين أنه يشكل رسالة مدوية في آذان كل الحالمين بتقسيم سورية.

وجاء في بيان للمجلس تلقت سانا نسخة منه اليوم: “إنه يوم مجيد هذا اليوم الذي دخلت فيه وحدات الجيش العربي السوري الى مدينة منبج وداست على أحلام أردوغان وعملائه من حثالات الإرهابيين عملاء أمريكا والغرب المتصهين”.

وأضاف: إن “المجلس اذ يحيي الجيش العربي السوري على هذا الانجاز العسكري الاستراتيجي ويرى فيه رسالة مدوية في آذان كل الحالمين بتقسيم سورية فإنه يدعو قادة ما يسمى قوات سورية الديمقراطية من سياسيين وعسكريين إلى الإسراع بتسليم ما تبقى من مناطق خاضعة لهم إلى الجيش العربي السوري ليتمكن من القيام بواجبه الوطني في الدفاع عن كل أرض سورية وشعبها”.

كما يهيب المجلس بإعادة جميع المؤسسات المستولى عليها إلى الدولة السورية لتكون جسر بناء ثقة وضربة أخرى لأردوغان الطامع بالمنطقة جغرافيا وسياسيا وتفويت الفرصة على تنفيذ المخطط الامريكي التركي الرامي إلى إعادة تسليم منطقة شمال وشمال شرق سورية إلى الوهابيين من عملاء أردوغان وأمريكا والكيان الصهيوني.

وأكد المجلس أن كل السوريين تعلموا من المؤامرة على وطنهم بأن مستقبل أي مكون منهم لا يكون إلا مع المكونات الأخرى وفي إطار وطن واحد موحد خلف جيش واحد وقائد عظيم هو السيد الرئيس بشار الأسد.

وقال المجلس: كلنا ثقة بأن المصلحة الوطنية هي التي يجب أن تكون في الاعتبار الأول لجميع السوريين وهذا هو الخيار الذي من شأنه الوصول بالوطن إلى خط النصر على الإرهاب وداعميه والأمل كبير بأن يكون إعلان النصر القادم من هنا من محافظة الحسكة التي تستعد ساحاتها ومدنها وقراها لاستقبال رجال الشمس حماة الشرف الوطني العظيم رجال الجيش العربي السوري.