شهيد واصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة رقم 40

جهينة نيوز:

ستشهد مواطن فلسطيني وأصيب عددٌ أخر بالرصاص والاختناق مساء اليوم الجمعة، خلال قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين السلميين في الجمعة الـ40 من مسيرات العودة تحت عنوان (جمعة لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة) شرق قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، أن المواطن كرم محمد نعمان فياض 26 عام استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها مساء اليوم شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار د. القدرة إلى ان 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بينهم مسعفة وصحفي شرق قطاع غزة.

و نقلت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهيد كرم فياض أصيب على بعد أكثر من 300 متر من السياج الزائل برصاص الاحتلال شرق خانيونس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشاركت جماهير غفيرة اليوم في "جمعة لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة" رغم الأجواء العاصفة والماطرة تأكيداً على استمرار المسيرات السلمية المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة كحق العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وأشار موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن المشاركين رفعوا العلم الفلسطيني أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين السلميين ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجمعة الماضية، جماهير الشعب الفلسطيني الى المشاركة الفاعلة في الجمعة الـ 40 من الفعاليات تحت عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة".

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس لعام 2018 أكثر من 240 مواطناً وأصيب أكثر من 24 ألف آخرين بجراح مختلفة.