إيران تعلق على دخول الجيش العربي السوري الى منبج

جهينة نيوز:

رحبت إيران بدخول الجيش العربي السوري إلى مدينة منبج في محافظة حلب شمال سوريا بعد انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية منها، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في أرساء الاستقرار بالبلاد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، على ضرورة ضمان وحدة الأراضي السورية، مشددا على أن إيران تعتبر دخول الجيش السوري إلى منبج "تأصيلا لسيادة الحكومة القانونية السورية على كل بقعة من هذا البلد وخطوة جديدة نحو تسوية أزمة سوريا".

وسبق أن أعلنت قيادة الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم، عن دخول الجيش السوري إلى مدينة منبج ورفرفة العلم الوطني السوري فوق مبانيها.