هنية يزور موسكو الشهر القادم

جهينة نيوز:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، سيزور موسكو في 15 كانون الثاني يناير القادم لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "من المقرر عقد لقاءات وإجراء حوارات في 15 يناير"، موضحا أنه من المخطط إجراء مباحثات بين زعيم حماس وسيرغي لافروف.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه "ستجري مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".