لقاء «روسي تركي» غدا في موسكو لبحث التطورات السورية

الجمعة, 28 كانون الأول 2018 الساعة 14:43 | سياسة, عالمي

لقاء «روسي تركي» غدا في موسكو لبحث التطورات السورية

جهينة نيوز:

يجتمع غدا السبت وزراء الخارجية والدفاع الروس والأتراك، بموسكو في صيغة "2+2"، لبحث آخر التطورات في سوريا، والخطوات التي يجب اتخاذها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بسكوف، إن الاجتماع المقرر غدا في صيغة "2+2" سيبحث الوضع في مدينة منبج السورية وخطط أنقرة لإجراء عملية عسكرية في المنطقة، مضيفا أن الاجتماع هدفه بحث "الأوضاع بوضوح تام".

إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريح صحفي إنه من المقرر أن يحضر وزيرا الدفاع والخارجية التركيان، مولود تشاووش أوغلو، وخلوصي أكار، وممثلو هيئات تركية أخرى، لعقد اجتماع مع نظرائهم الروس.

وأكد بوغدانوف، أن قمة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا حول سوريا ستعقد في روسيا أوائل العام المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي قد أعلن في وقت سابق عن عزمه التوجه إلى موسكو لمناقشة تطورات الوضع في سوريا بعد قرار واشنطن سحب قواتها من هناك.


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