روسيا تختبر صاروخ «أفانغارد» بنجاح

جهينة نيوز:

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن الصاروخ فرط الصوتي" أفانغارد" اجتاز بنجاح كامل 3 اختبارات إطلاق قبل وضعه في الخدمة الفعلية مؤخرا.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية، قال بوريسوف اليوم الجمعة "هذه الاختبارات الثلاثة (آخرها جرى في 26 كانون الأول / ديسمبر الجاري) أكدت الخصائص الرئيسية المعلنة لهذا المجمع الصاروخي، وفي العام الماضي وقعنا على عقد تسلسلي للإنتاج".

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أن وزارة الدفاع قامت يوم 26 كانون الأول / ديسمبر الجاري، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإطلاق اختباري ناجح لصاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي مع وحدة قتالية.

وقالت إن الصاروخ أطلق من موقع دومباروفسكي Dombarovsky في منطقة أورنبورغ Orenburg وأصاب الهدف في شبه جزيرة كامتشاتكا Kamchatka ، على بعد حوالى 6 آلاف كيلومتر. وهكذا تم تنفيذ جميع برامج اختبارات الإطلاق والطيران لمجمع صواريخ أفانغارد تنفيذاً كاملاً مما سمح بوضع هذا المجمع، الذي لا مثيل له في العالم، في الخدمة الفعلية في الوقت المناسب.

و"أفانغارد"، صاروخ روسي جديد عابر للقارات نجح في جميع الاختبارات التي أجريت عليه، وهو يحمل رأسا قتاليا فرط صوتي سرعته تفوق سرعة الصوت بـ20 مرة. وسيضمن السلاح الاستراتيجي الجديد أمن روسيا لعقود طويلة، حسبما أكد الرئيس بوتين.