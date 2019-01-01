آيفون 2019 قد يستخدم تقنية كاميرا من سوني

جهينة نيوز:

أفادت تقارير سابقة دعم آيفونات 2019 بكاميرا تتعرف على عمق عناصر المشهد، لتجلب تجربة مميزة إلى المستخدم.

بعد أن قدمت آبل كاميرا أمامية في أحدث هواتف آيفون يمكنها أن تتعرف على عمق 30,000 نقطة على وجه الشخص بعد تسليط ليزر عليه، وبالتالي تتمتع بالقدرة على رسم خريطة ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم، بحيث يمكن استخدام نظام التعرف على الوجه في فتح قفل هواتف آيفون X وعمليات المصادقة المختلفة.

تفيد التقارير السابقة أن آبل ستقدم كاميرا خلفية تتعرف على جميع عناصر المشهد بالأبعاد الثلاثة -وليس وجوه الأشخاص فقط، باستخدام مستشعر وقت-الرحلة الذي يقوم بقياس عمق أي نقطة في المشهد (ضمن نطاق محدد، غالبا 3 أمتار) بحساب الوقت المستغرق لانعكاس شعاع الليزر الذي يرسله.

سوني الرائدة في كاميرات الهواتف، بدأت الإنتاج الشامل لكاميرات وقت-الرحلة المخصصة للهواتف في الصيف الماضي، وستزيد الشركة من حجم الإنتاج بعد جذبها اهتمام آبل وعملاء محتملين آخرين، حسب تقرير بلومبيرج.

الجدير بالذكر أن آبل لن تكون هي الوحيدة التي ستستخدم هكذا كاميرات، فالكاميرا موجودة بالفعل في عدة هواتف منها أونور فيو 20.

ويتوقع ساتوشي يوشيهارا -رئيس قسم مستشعرات الكاميرا في سوني- انتشار هذا النوع من الكاميرات في الهواتف بداية من إبريل المقبل.

بالنسبة للإضافة المتوقعة من كاميرا خلفية 3D فهي تحسين تجربة التصوير بصفة عامة، وتحسين تجارب تطبيقات الواقع المعزز التي تعتمد على تعريف أبعاد عناصر المشهد من أجل إضافة عناصر افتراضية إليها.

رغم أن وجود كاميرا وقت-الرحلة يتماشى مع شائعات سابقة تقول أن آيفونات 2019 ستأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، فإنها لا توافق توقعات المحلل الخبير مينج تشي كو الذي يرى أن الكاميرا المزودجة في موديلات آيفون الحالية قادرة على جمع المعلومات الضرورية عن عمق المشهد دون حاجة لإضافة كاميرا جديدة.