توقعات بانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. والسبب؟

جهينة نيوز:

قالت تقارير صحفية أن هناك احتمالية بانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بسبب غيابها عن حفلته، رغم أن التوقعات كلها كانت تشير إلى أنه سيعلن عن زواجهما رسمياً بحلول ليلة رأس السنة في مفاجأة لمحبيه.

وفيما رجح البعض أن هناك خلافاً قد نشب بينهما مما أدى إلى انفصالهما بشكل سري، خاصة وأنهما لم يؤكدا ارتباطهما رسمياً من قبل، إلا أن البعض قال إنها ربما كانت تعاني من نزلة برد أو منشغلة بالإعداد لمسلسلها الجديد، ولهذا غابت عن الحفل.

وكان عمرو دياب قد حرص على الظهور مع دينا الشربيني خلال عدة مناسبات مؤخراً، مثل ظهورهما معاً في نزهة خاصة خلال تواجدهما في مدينة الجونة، وكذلك صعودها على خشبة المسرح في إحدى حفلاته مؤخراً خلال أدائه لأغنية "برج الحوت".