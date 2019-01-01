انقطاع الانترنت والاتصالات عن عدة مناطق أمريكية

جهينة نيوز:

تعرض العديد من عملاء شبكة "سينشوري لينك"، من كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، لانقطاع طويل الأمد في خدمة الإنترنت، أمس الخميس، حتى أنه أثر على بعض عملاء شبكة "فيرايزون".

وأبلغ العملاء من نيويورك إلى كاليفورنيا عن وجود انقطاع في الخدمة لديهم، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وغردت شبكة "سينشوري لينك" عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الجمعة، أن مهندسيها نجحوا في تحديد "عنصر المشكلة"، التي أثرت على انقطاع الخدمة، وأنه من المتوقع استعادة الخدمات بالكامل في غضون ساعات.

ولم توفر الشركة في بيانها، والتي مقرها بولاية لويزيانا، تفاصيل عن المشكلة، كما أنها لم تشر إلى عدد العملاء المتأثرين بها.

وأدى انقطاع البث إلى توقف خدمة "911" الخاصة بمكالمات طوارئ في أجزاء من ولاية واشنطن الغربية، وكذلك في بعض أجزاء من ولاية ميسوري وأيداهو وأريزونا.

وفي ولاية أيداهو، تسبب انقطاع الإنترنت في إغلاق خدمات الهاتف بشكل مؤقت في إدارة الإصلاح في ولاية أيداهو ووزارة التعليم في الولاية.

كما أن بعض أجهزة الصراف الآلي لم تكن تعمل في أيداهو ومونتانا.

وفي مركز نورث كولورادو الطبي في غريلي، كولورادو، واجه الأطباء والممرضات صعوبة في الوصول إلى سجلات المرضى، فبدلا من استخدامهم الأجهزة الرقمية، لجأوا إلى تدوين الملاحظات باستخدام ورقة وقلم رصاص، وفقا لصحيفة "غريلي تريبيون".