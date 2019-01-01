موجة حر شديدة تجتاح أستراليا

جهينة نيوز:

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الوطني اليوم الجمعة أن أستراليا تشهد أحد أكثر شهور ديسمبر/ كانون الأول حرا على الإطلاق، مما أدى لحظر إشعال النيران وتحذيرات بشأن الصحة العامة، بينما لجأ كثير من السكان للشواطئ هربا من الحر.

وبينما تشهد بلدة ماربل بار في أقصى الشمال الغربي، وهي الأكثر حرا على مستوى البلاد، أعلى درجات حرارة على الإطلاق، قال خبراء الأرصاد إن الموجة ستمتد إلى الجنوب الشرقي حيث ستزيد الحرارة في سيدني وملبورن وإديليد نحو 16 درجة مئوية عن المعتاد في المتوسط، بحسب "رويترز".

وتتجه العاصمة كانبرا نحو أكثر أيام ديسمبر حرارة على الإطلاق، غدا السبت، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 39 درجة.

وقالت ديانا إيدي خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد: "سنشهد ارتفاعا شديدا في مستويات الحرارة في ديسمبر".

وديسمبر/ كانون الأول هو بداية فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وقد يكون يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط أكثر حرا.

وتفرض درجات الحرارة المرتفعة على نحو غير معتاد ضغوطا على اقتصاد قائم على الزراعة ويعاني بالفعل بسبب عام من الجفاف.

وأدرج مكتب الأرصاد الجوية سيدني في تحذيره من "موجة حرارة شديدة" على مدى الأيام الثلاثة المقبلة وهو أعلى درجات التحذير بشأن درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة في ضواحي سيدني ما يصل إلى 40 درجة مئوية.