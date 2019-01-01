قمة الدول الضامنة لأستانا حول سوريا تعقد في روسيا بداية العام القادم

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الجمعة، أن قمة الدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا ستعقد في روسيا أوائل العام المقبل.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "حان دورنا لاستضافة قمة الدول الضامنة، أعني رؤساء تركيا وإيران وروسيا. ينبغي أن تعقد في الأسبوع الأول من العام المقبل، هذا يتوقف على جدول أعمال الرؤساء".

وكانت روسيا وتركيا وإيران عقدت اجتماعا، في جنيف في 18 ديسمبر/ كانون الأول ، وافقت خلاله على بذل جهود لعقد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع 2019.

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية أستانا، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.