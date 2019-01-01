أطباء بريطانيا سيعالجون المرضى بالرقص والغناء

جهينة نيوز:

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوكلصحيفة تايمز إن على الأطباء وصف الفنون والثقافة لمساعدة المرضى على المحافظة على صحتهم والتعافي من الأمراض بسرعة.

ويمكن لجلسات الغناء أن تعالج أمراض الرئة كما تضمن الأغاني تحسين الذاكرة ضمن خطط وزير الصحة للوصفات الاجتماعية في العلاج بحسب ما قاله هانكوك للصحيفة.

ويمكن وصف الرقص للمرضى الذين يعانون من الذهان وأعراضه التي تشمل تعطل الإدراك والاستيعابه والذاكره وعجز المريض عن رعاية نفسه. وقال الوزير إن الحكومة البريطانية ستؤسس أكاديمية وطنية للوصفات الاجتماعية لتقود هذه الخطط.

وتحدث هانكوك في جلسة أمام لجنة كنغس فاند قائلا:" لا نزال نعزز ثقافة تناول حبوب بروزاك فيما كان الأفضل اتباع الوقاية وبذل جهد، ويمكن للوصفات الاجتماعية أن تساعدنا على التخلص من وصفات زائدة من الحبوب، والأمر يرتبط بالانتقال من مفهوم العناية بالمريض إلى مبدأ العناية بالإنسان."

وأشارت صحيفة تلغراف إلى أن الاقتراح يأتي ضمن خطة وقاية أكبر لتأسيس الوصفات الاجتماعية التي تضمن تأهيل الأطباء والممارسين العامين بالدليل الشامل للهوايات والرياضات ومجموعات الفنون المختلفة التي توفر وتؤمن فوائد صحية لاسيما وأن فوائد الفنون الطبية هي جوانب معروفة حيث شهد 90% من مرضى نجو من السكتات القلبية بتحقيقهم تحسنا كبيرا في صحتهم العقلية والجسدية، فيما بدأت مشافي غلوسيستشاير بإرسال مرض الرئة لجلسات الغناء.