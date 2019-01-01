وفاء كيلاني تنشر صورة لولديها من طليقها للمرة الاولى.. فما هي ردة فعل تيم حسن؟

جهينة نيوز:

كشفت الإعلامية المصريةنشرت الأعلامية وفاء الكيلاني صورة لها تجمعها بولديها من زوجها السابق رجل الاعمال اللبناني طوني مخايل كاشفة للمرة الاولى عن وجهيهما جودي (9 سنوات) وراين (7 سنوات)، من خلال صورة التقطتها عدسة مصوّر المشاهير دافيد عبدالله،على حسابها الرسمي في "انستغرام"

وكتبت تعليقا عليها" بسم الله ما شاء الله عليكم يا ولادي، ربنا يحميكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه يا أحلى حاجة في دنيتي"، وتوجّهت بالحديث إلى المتابعين قائلةً: "يارب يخليلكم ولادكم".

وفور نشرها الصورة، علّق الفنان تيم حسن، قائلاً: "ما شاء الله، الله يحفظهم ويخليلك ياهم حبايبي"، في إشارة إلى العلاقة الطيبة التي تجمعه بولدي زوجته، وهو الذي رزق بولدين من طليقته الممثلة ديمة بياعة وهما ورد وفهد.