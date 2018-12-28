بعد الإمارات.. البحرين تعلن إستئناف عمل سفارتها في دمشق

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في وقت متاخر من ليل الخميس عن استمرار عمل سفارة بلادها في سورية، وذلك بعد ساعات قليلة من اعادة افتتاح سفارة الإمارات في دمشق.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها، "تعلن وزارة الخارجية عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وتابعت في البيان "تؤكد وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على إستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".

المصدر: موقع وزارة الخارجية البحرينية