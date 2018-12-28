أبراج يوم الجمعة 2018/12/28 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٨/ ١٢: يحب الدراسة واثق من خطواته، لا يفوت فرصة للتعبير عن اخلاصه وتلبية حاجات العائلة بكل طيبة خاطر، يحب الاشياء التي فيها تحليل او استخبارات، من اختصاصه المعرفة العميقة والاسرار والمغامرات والتحديات، دعوة الى التغيير، حظ تصاعدي، مهما كان موقعك تفرض وجودم ووجهة نظرك، عروض مع مؤسسات جديدة، تتحسن بكل المجالات المهنية والمادية، دعوات للتغيير وحظ سعيد

الحمل: استيقظ باكرا، تقوم باعمال متراكمة، غير اسلوب تفكيرك كي لا تبحث عن أعذار، تطلب مساعدة وتغير وجهة نظرك، تعديل على المفاجآت، بانتقال القمر لبرج الميزان أمورك تصبح أفضل، تناقش قضية شراكة، تضطر لتوضيح امورك بنفسك، خيارات جديدة وتولد لنفسك بعض المتاعب والعرقلة

الثور: محظوظ بالعاطفة، يحمل لك نجاح وازدهار حتى تصل لامور تسعى لها، تفكر بألفة وحياة عائلية مستقرة، تنهي علاقات او مسألة بشكل عاجل، تسلية ومتعة لكن بوجود القمر بالميزان انت على مفترق طرق، امور مؤجلة تبحث لها عن حلول، تضطر لتقبل تسوية، خفف من الارهاق

الجوزاء: نهارك فيه ضغط عمل، تصادف أمر يسبب لك مقاطعات على صعيد عائلي، انتبه من التعجرف، الاوضاع غير ملائمة لتهدر طاقتك من الندم، امور متداخلة، تقوم بحفلة عائلية، مساء تركز على علاقات شخصية، تهتم باولاد، انه مشاكلك

السرطان: حركة تواصل ولقاءات وتصليحات، لا تهدر طاقتك بالندم، تكون بصحبة احد الاصدقاء، لا تفرض وجهة نظرك، تحقق امنيات مع المقربين، تتزاحم الافكار براسك، تتحمل مسؤزلية وتتجنب جرح الاخرين، تصرفات غريبة

الأسد: تتلقى بعض الامور التي فيها خيارات، اخبار سارة فرص مالية ناجحة، احم نفسك بالاحتياطات، امنياتك تستجاب حتى تنجح في مسعى مالي، تتحضر لاستقبال افراد من عائلتك، تتلقى عرض مهم تعيد حساباتك وتجد ان ما قمت به يستحق التهنئة

العذراء: القمر ببرجك يساعدك على تخفيف الضغوطات المعاكسة، تربح تسوية، بنهاية اليوم تكون سيد نفسك بانتقال القمر الى برج الميزان، تشعر بان الحظ معك على صعيد مالي. تستفيد من مفاجاة او هدايا، مكافآت، حاول توظف الاموال بشكل ايجابي وانتبه لمصروفك

الميزان: إرهاق على مستوى جسدك، نهار قليل الحظ، انه مسؤولياتك المهمة، ابتعد عن الاجواء التي فيها ارهاق، جدال ومشاجرة وخيبة أمل، سرعان ما تنتهي امورك مساء بوصول القمر ببرجك يخف الضغط، تطرأ تغييرات، الحظ يرافق خطواتك

العقرب: حدسك قوي، وضعك صعب، تجد نفسك محاط بالاصدقاء والمعجبين، قدرتك عالية على المنافسة، حضورك له تأثير قوي، تزداد شعبيتك، تعزز فرصك، جدول اعمال طويل، مساء كن حذرا كي لا يعاكسك القمر، تستعين بالقادرين على مساندتك، دقق بكل شيء، قاوم رغباتك، تطرأ مشكلة تهدد ميزانيتك

القوس: تركز على طموح، تتفق مع اشخاص او زملاء او خطوات ايجابية، لا تقصر بعملك، شرارة امل ولكن قد تتضايق، انتبه من التراجع بمركزك الاجتماعي، مساء يرتفع مزاجك بالسهرات واللقاءات، تقضي وقت ممتع ورائع، تعيد لقاءات قديمة للواجهة، توقع دعوة جميلة

الجدي: توقظ اهتماماتك وانتباهك لما يجري حولك، لا تسترخي للرومنسية الغامضة، نهارك للسفر، اتصالات بعيدة، تتحرر وتنطلق، تسافر لبلد غريب او تعود لبلدك، تستفيد من عناصرك الكامنة بداخلك، تمهد لاشياء سابقة، مساء يحمل لك تركيز على عمل، احتمال تشتبك مع فريق بعملك او تعيش هاجس مع اصدقائك او زملائك، حاول ان تتقبل الزملاء

الدلو: تتحضر لتنهي مسالة بشكل عاجل، تبدأ من الصفر وتعمل تسوية او مصالحة، لا تنسى ان تنتبه لصحتك حتى يتجدد الامل بحياتك، شؤون مهنية، تحقق نجاح، تضع لمساتك الاخيرة على مشروعك، مساء تفكر بالسفر

الحوت: ركز على الشراكة، تعرف كيف تقطع طريقك، امامك طرق غير صحيحة وغير امنة، تصطدم باراء الاخرين، لا تقع مع المتآمرين وتتهم باتهام ظالم، بانتقال القمر للميزان تحصل على فرصة مالية مشتركة، تفي بوعودك، تدفع مستحقاتك، تتسلط عليك الاضواء من جديد