بعد سنوات من الإباحية والمثلية... "هانا مونتانا" تعلن زواجها

جهينة نيوز:

فاجأت مغنية البوب الأمريكية المثيرة للجدل، مايلي سايرس، معجبيها هذا الأسبوع، بإعلان زواجها من الممثل الأسترالي، وليام همسوورث.

وجاء إعلان مايلي سايرس عن زواجها، بنشرها صورا لها مع عريسها، بالأبيض والأسود، عبر حسابها على "إنستغرام، وهما يتبادلان العناق والقبلات، ولفتت إلى أن الزواج تم الأحد الماضي، في عشية عيد الميلاد، وفقا لـ"رويترز".

بينما، شارك ليام همسوورث، واحدة من هذه الصور عبر حسابه على "تويتر"، وكتب معها "حبي" ورمزا تعبيريا لشكل قلب.

وليام همسوورث هو شقيق الممثل، كريس همسوورث، الذي اشتهر بتجسيده لدور البطل الخارق "ثور"، أحد أعضاء فريق "أفنجرز" الشهير، من مجلات "مارفل" الهزلية.

والتقت مايلي سايرس ليام همسوورث للمرة الأولى، أثناء تصويرهما سويا لفيلم "The Last Song"، في عام 2010، وأعلنا خطوبتهما بعد عامين.

ولكن وقع انفصال بين "الثنائي" بعد مرور عام، ثم عادا إلى بعضهما مرة أخرى في عام 2015.

واحتفلت مايلي سايرس وليام همسوورث بزفافهما، في حفل عائلي، بداخل منزلها في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

يذكر أن مايلي سايرس من أكثر نجمات هوليوود إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، بعد أن قررت التوقف عن بطولتها للمسلسل التلفزيوني للأطفال "هانا مونتانا"، من إنتاج شركة "ديزني"، والذي كان سببا مباشرا في شهرتها العالمية.

واتسمت أعمال وتصرفات مايلي سايرس بالتهور والعري، خاصة بعد طرحها لكليب أغنيتها "Wrecking Ball"، وإعلان مثليتها في عام 2015، مع صديقتها ستيلا ماكسويل.

سبوتنك