صحيفة "لوموند" الفرنسية: خيانة ترامب للأكراد أجمل خبر

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في افتتاحية عددها اليوم بأن ترامب وبسحبه قوات بلاده من سوريا يكون قد نفذ أحد وعوده الانتخابية ولكنه طعن في الوقت نفسه حلفاء واشنطن في الحرب المزعومة ضد "داعش".

وكتب المحرر في بداية الافتتاحية: "ميدانيا.. القوات الكردية أفضل حلفاء التحالف الدولي ، هي التي ستتحمل كلفة انسحاب الجيش الأمريكي الذي أعلنته واشنطن".

وقالت "وحده ضد الكل تقريب.. دونالد ترامب أمر بإنسحاب الجيش الأمريكي من سوريا.. لقد هزمنا داعش في سوريا.. لقد فزنا.. حان وقت عودة قواتنا إلى الوطن.. كلهم سيعودون.. إنهم يعودون إلى المنزل الآن".

وأضافت "لوموند" في افتتاحيتها: "المشكل يكمن في أن قرار دونالد ترامب يعد خطيرا للغاية في ظل الوضع الحالي للصراع.. فعلى عكس تأكيدات الرئيس الأمريكي، فإن تنظيم "داعش" لم يُهزم بعد.. صحيح أنه خسر خلال العامين الماضيين المدن والأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، لكن (زعمت) زعيمه أبوبكر البغدادي مازال على قيد الحياة، ومعه ما بين 20 إلى 30 ألف مقاتل، في المنطقة الحدودية العراقية - السورية".

و يذكر أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن و فرنسا تابع فيه, دمر مدن و قرى سورية بحجة قتال داعش و لم يبدأ الحرب على داعش سوى بعد إنهيار داعش في تدمر و بدأ تقدم القوات السورية مما دفع بالأمريكي لسحب داعش بالباصات لقتال الجيش السوري و إستبدال مقاتليه بمقاتلين آخرين ضمن مناطق يحتلها الامريكي, علماً بأن غالبية مقاتلي داعش وصلت المنطقة عبر مطارات تركيا (الدولة في الناتو) و معداته من السعودية و قطر و الاردن و الامارات, و أسلحته تم شرائها من دول آوروبا الشرقية من قبل السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية.