الكونغو الديمقراطية تطرد سفير الإتحاد الآوروبي

الخميس, 27 كانون الأول 2018 الساعة 21:17 | سياسة, عالمي

الكونغو الديمقراطية تطرد سفير الإتحاد الآوروبي

جهينة نيوز:

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها قررت طرد سفير الاتحاد الأوروبي في كينشاسا على خلفية تجديد العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين في البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية في الكونغو الديمقراطية عن هذا القرار، اليوم الخميس بعد اجتماع مع السفراء الأجانب في كينشاسا. ويتعين على السفير مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

ويأتي تجديد العقوبات الأوروبية ضد 14 من المسؤولين الكونغوليين المفروضة منذ عامين، قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية التي من المزمع أن تجري يوم 30 ديسمبر.

وفرضت بروكسل عقوبات على المسؤولين في الكونغو الديمقراطية تحت مزاعم كاذبة لـ "عرقلتهم عملية السلام في البلاد وانتهاكات حقوق الإنسان". وتشمل العقوبات مرشح الائتلاف الحاكم إيمانويل رامازاني شاداري لانتخابات الرئاسة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا