شركة تجني سنوياً من مسلسل إنتهى تصويره قبل 14 عام .. مليار دولار سنوياً

جهينة نيوز:

لا يزال المسلسل الهزلي الأمريكي "Friends" يحقق الأرباح لأبطاله على الرغم من انتهاء تصوير حلقاته في عام 2004.

على الرغم من انتهاك تصوير حلقات المسلسل الأمريكي منذ 14 عاما، الى أبطاله لايزالون يحصلون على عائدات سنويا تقدر بـ20 مليون دولار.

فبحسب موقع "Marketplace"، فإن أبطال المسلسل يحصلون على هذا المبلغ سنويا نتيجة لعائدات حقوق البث، بالإضافة لعرضه على شبكة "نتفليكس".

المسلسل الذي لايزال يجني أرباحا تقدر بحوالي مليار دولار لشركة انتاجه "Warner Bros"، ليحصل بالتالي الممثلون على 2 في المئة من العائدات.

وكانت شبكة "نتفليكس" قد قررت تمديد العرض حتى عام 2019، الأمر الذي سيؤدي لزيادة عوائد الممثلين.

وبحسب صحيفة "The New York Times" الأمريكية، فإن شبكة "نتفليكس"، تدفع 100 مليون دولار للمسلسل.