معلومة مرعبة عن الصاروخ الروسي الذي إختبره بوتين مؤخراً

جهينة نيوز:

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن الاختبارات الأخيرة لمنظومة "أفانغارد" أكدت قدرته على الوصول إلى سرعة تبلغ 27 ماخ.

وقال بوريسوف: "أظهرت الاختبارات الأخيرة لـ "أفانغارد" أنه قادر على الوصول إلى سرعة قريبة من 30 ماخ. وصلت سرعته إلى حوالي 27 ماخ"، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتراض صاروخ يحلق بهذه السرعة.

علماً أن وحدة ماخ هي قياس سرعه الطيران نسبة لسرعه الصوت و تحتلف حسب كثافة الهواء و درجة الحرارة و في الطبقة الجوية الأولى يكون وسطياً 1 ماخ يعادل سرعه 1200 كلم بالساعه.

وأجرت القوات المسلحة الروسية، صباح يوم أمس الأربعاء، اختبارا ناجحا لإطلاق صواريخ منظومة "أفانغارد", الذي يتكون صاروخها من عدة مراحل و تكون السرعه الخارقة هي للرأس الصاروخي في المرحلة النهائية للإطلاق.

وكان أعلن المكتب الصحفي للكرملين، نجاح القوات المسلحة الروسية باختبار إطلاق صاروخ من منظومة "أفانغارد"، وذلك بتعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان الكرملين: "حضر بوتين إلى المركز الوطني لإدارة الدفاع، وأصدر الأمر ببدء الاختبار. وأجرى الإطلاق طاقم من صلب تنظيم التشكيل التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية".

وتعتبر "أفانغارد" منظومة استراتيجية مع صواريخ بالستية عابرة للقارات، كما أنها مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي وتناور على طول المسار لتجاوز أية منظومة دفاع جوي