بالتزامن مع زيارة ترامب .. سقوط قذائف هاون بالقرب من السفارة الامريكية في بغداد

الخميس, 27 كانون الأول 2018 الساعة 21:00 | سياسة, عربي

بالتزامن مع زيارة ترامب .. سقوط قذائف هاون بالقرب من السفارة الامريكية في بغداد

جهينة نيوز:

أعلن قائد العمليات الخاصة بالمنطقة الخضراء الفريق الركن كريم التميمي ،الخميس، ان المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تعرضت اليوم لاربع قذائف هاون سقطت بالقرب من السفارة الامريكية.

وقال التميمي في تصريح صحافي ، انه لا توجد إصابات بشرية جراء القصف بقذائف الهاون الذي تعرضت لها المنطقة الخضراء.

واكد التميمي، ان الصواريخ سقطت داخل اسوار الخضراء، مضيفا ان الجهات التي أطلقت منها الصواريخ هي جانبي الكرخ والرصافة في بغداد.

وتزامن اطلاق القذائف قرب السفارة الأمريكية مع زيارة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا المفاجئة الليلة الماضية، والتي استمرت نحو 3 ساعات، والتقى فيها القوات الأمريكية في العراق.


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