مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون المسجد الأقصى

جهينة نيوز:

اقتحم مستوطنون متطرفون وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا عقب اقتحام 35 مستوطنًا و22 عنصرًا من مخابرات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأوضحت أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في باحاته.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين، الذين توافدوا من القدس والداخل المحتل، للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم عند الأبواب.