ضمن سياسة الهرولة و الإنبطاح... طباخ صهيوني سيفتتح مطعماً في قطر

جهينة نيوز:

إستمرارً لسياسة الإنبطاح المجاني للعدو الصهيوني و الهرولة للتطبيع تم الإعلان عن إفتتاح معطم صهيوني في قطر حيث أفادت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، الأربعاء، بأن الشيف الإسرائيلي يونتان روشفيلد، سيفتتح في شهر مارس/ آذار المقبل مطعما جديدا في أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المطعم سيقدم أطعمة يونانية، تحت قيادة روشفيلد، وسيكون واحدا من أربعة مطاعم تقام داخل فندق فاخر يقام في الدوحة في منتجع المسيلة، وهو اسم مطعم الشيف الإسرائيلي، أيضا. مشيرة إلى أن قطر زودت المطعم بأحدث أدوات الطبخ.

وأضاف التقرير أن شركة "Marriott" المسؤولة عن إقامة الفندق والمطاعم الأربعة في المكان استأجرت خدمات الطاهي الإسرائيلي، ليكون مستشارا للمطاعم.

وأوردت القناة العبرية أن روشفيلد ليس الطاهي الإسرائيلي الوحيد الذي يشارك في المشروع، وإنما كذلك الشيف يوتام أوتولونجي، الموجود في لندن، حيث يملك مطاعم ناجحة، ومن المتوقع أن يفتتح كذلك مطعما في المجمع الفاخر في الدوحة.

وأرفقت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني تقريرا تبين من خلاله مدى استعداد شركة "ماريوت" لاستكمال المراحل النهائية لافتتاح الفندق أو مجموعة الفنادق في منتجع "المسيلة"، في العاصمة القطرية، الدوحة.