64 خرقاً لمسلحي تحالف العدوان السعودي في الحديدة خلال 24 ساعة

جهينة نيوز:

قال المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد "يحيى سريع" أن مسلحي تحالف العدوان السعودي واصلوا خرق وقف إطلاق النار في الحديدة حيث ارتكبوا 64 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية بالتزامن مع استمرار تحليق طيران الاستطلاع على المدينة وفوق الصليف وكمران والعرج.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إلى أن مدفعية العدوان قصفت بـ 51 قذيفة المناطق السكنية ومواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية منها 40 قذيفة مدفعية باتجاه شرق وجنوب وغرب التحيتا و 10 قذائف هاون باتجاه جولة السفينة وما حولها وقذيفة مدفعية استهدفت أحد المنازل شمال مدينة الشعب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن العدوان أطلقوا النار من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من جنوب شرق الجريبة ومن شمال الشلمان إلى جنوب الزعفران ومن حول العقد ومن هناجر الحاشدي إلى جنوب شرق مسجد الفاضلي وتمشيط للمسلحين جنوب وغرب التحيتا وفي الكوعي بـالدريهمي وباتجاه شرق مدينة الشعب وباتجاه سيتي ماكس إلى جانب إطلاق نار قناصة العدوان على مباني مدينة الشعب.

موضحاً أن الجيش اليمني واللجان الشعبية رصدت تحركات ليلية جنوب وشرق الكوعي وفي الصحراء بالدريهمي ومحاولة تسلل للمسلحين باتجاه سيتي ماكس في شارع صنعاء سبقه تمشيط مكثف صاروخي ومدفعي.

وحول غارات العدوان أشار المتحدث الرسمي إلى أن طيران العدوان شن 27 غارة منها 7 غارات على خبووالشعف بـ الجوف و 8 غارات قبالة نجران و 4 غارات على الملاحيط وغارتان على البقع وغارة على باقم بـصعدة وغارة على نهم بمحافظة صنعاء و 4 غارات على حرض وميدي بـحجة.

وأكد العميد سريع أن رجال الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة هجومات للعدوان السعودي منها هجوم للعدوان باتجاه ردمان في باقم بصعدة وهجوم آخر على مواقع قواتنا في صرواح بـمأرب وهجوم آخر على رشاحة الشرقية في البقع وهجوم رابع على شمال جبل أنمار وتلة التصوير بنجران وهجوم خامس باتجاه مواقع قواتنا في حرض وتكبد المسلحين خسائر مادية وبشرية كبيرة.

ورداً على تصعيد العدوان في بقية الجبهات أشار المتحدث إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عدة عمليات عسكرية نوعية منها عملية استدراج ناجحة للعدوان في صبرين بخب والشعف بالجوف وعملية نوعية أخرى باتجاه تلة العمدان في الضباب بـتعز وعملية هجومية باتجاه مواقع المسلحين في تلة رضوان وتله 14 وعملية إغارة باتجاه القرن في نهم إلى جانب تنفيذ 3 إغارات على مواقع العدوان الأولى في أرتاب عسير بقانية في البيضاء والثانية على مواقع العدوان في قرية اللخافيف غربي الفرع بنجران والثالثة باتجاه مواقع العدوان في مجازة.

وأكد أن التزام الجيش واللجان الشعبية بوقف إطلاق النار يعكس الالتزام بالقرارات الأممية والاتفاقات الموقعة في حين يؤكد استمرار العدوان في خروقاتهم عدم جديتهم والتزامهم بالقرارات الأممية واتفاق استوكهولم .. محملاً العدوان المسئولية الكاملة والنتائج المترتبة عن استمرارهم في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة.