بوغدانوف يكشف الشيء الوحيد الذي سيلغي الحاجة للوجود العسكري الايراني في سورية

جهينة نيوز:

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن القوات الإيرانية والموالية لها ستنسحب من سوريا بعد إعادة وحدة أراضيها.

وقال بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الخميس، تعليقا على موضوع وجود القوات الإيرانية في سوريا: "لن يكون لديهم سبب للبقاء هناك في حال إعادة السيادة السورية ووحدة أراضي البلاد".

و يذكر أن إيران تتواجد في سورية عبر مستشارين عسكريين و كذلك عبر نقاط المراقبة لمنطقة خفض التصعيد وفق صيغة إتفاق أستانا, و كان الولايات المتحدة ربطت وجود قواتها الغير شرعية في سورية بالوجود العسكري الايراني في سورية.