رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لم نسمح بهزيمة سوريا

الخميس, 27 كانون الأول 2018 الساعة 18:59 | سياسة, عالمي

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لم نسمح بهزيمة سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، فالينتينا ماتفيينكو، أن روسيا لم تسمح لمن لم تعجبه السلطات السورية بهزيمة سوريا والإطاحة بسلطاتها الحالية.

وقالت ماتفيينكو في مقابلتها مع قناة "روسيا 24" الروسية: "بفضل الجهود الروسية فقط، وفيما بعد بمشاركة الدول الأخرى التي أصبحت حليفة لنا، نجحنا في منع هزيمة سوريا كدولة. ونعرف الأمثلة، وبينها العراق وليبيا. (إنهم) لم ينجحوا و(نحن) لم نسمح بالإطاحة بالنظام الذي قد لا يعجب أحدا ما.. وذلك بشكل غير شرعي وخلافا للقانون الدولي".

نوفوستي


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