من هو وزير خارجية السعودية الجديد ..؟

جهينة نيوز:

تولى إبراهيم العساف، وزير الخارجية الحالي مكان عادل الجبير، وهو من مواليد عام 1949، شغل سابقا منصب وزير المالية من سنة 1996 حتى سنة 2016.

تم إعفاء العساف من منصبه كوزير للمالية بمرسوم ملكي، وتعيينه وزير دولة، وعضوا في مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 31 أكتوبر 2016.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية قامت باحتجاز العساف والتحقيق معه خلال الحملة، التي شنتها ضد أمراء ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد.

حصل العساف على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو، في الولايات المتحدة عام 1981، كما حصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر بالولايات المتحدة عام 1971، كذلك أكمل بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1968.