هل سيرحل "محمد صلاح" عن ليفربول بسبب لاعب "إسرائيلي"؟

جهينة نيوز:

حالة من الأخذ والرد تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي عقب التقارير الصادر عن نادي ليفربول والحديث عن قرب التعاقد مع اللاعب مؤنس دبور مهاجم منتخب "إسرائيل".

ولد دبور بمدينة الناصرة وينتمي لفلسطينيي عام 48، لكنه فضّلَ اللعب في صفوف منتخب الكيان المحتل.

أشارت تقارير صحفية أن الدولي المصري محمد صلاح هدد بالتخلي عن فريق ليفربول إذا ضم النادي الإنجليزي اللاعب الإسرائيلي من أصل عربي مؤنس دبور.

ونقلت التقارير عن صلاح قوله إنه سيترك ليفربول إذا ما ضم الفريق، الذي يتصدر بطولة البريميرليغ حاليا، دبور، لاعب المنتخب الإسرائيلي وفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

يشار إلى أن صلاح كان قد رفض في وقت سابق مصافحة اللاعبين الإسرائيليين بحجة أنه كان يثبت رباط حذائه خلال المباراة بين فريق مكابي تل أبيب وفريقه السابق بازل السويسري عام 2014.

وكانت تقارير عدة ذكرت أن ليفربول يراقب عن كثب اللاعب مؤنس دبور ويفكر جديا بضمه كبديل للبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

نشطاء مواقع التواصل شددوا على ضرورة اتخاذ صلاح موقفًا قويًا وجريئًا في حال قرر ناديه ضم اللاعب "دبور"، فيما رأى البعض ضرورة تركيز صلاح على اللعب والبقاء في مستوى متميز وعدم التدخل في قرارات النادي.

واحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يدعو صلاح إلى مغادرة ليفربول وآخر يرفض إقحامه في "حرب سياسية".

ويرى مغردون أن تعاقد دبور مع ليفربول سيحرج صلاح ويضعه في مأزق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يرفض خلط السياسة بالرياضة.

في حين حذر آخرون من الضغط على صلاح بسبب اللاعب الإسرائيلي لأنه "سيهدد مسيرته الكروية".

وكالات-مواقع تواصل