الصين تكشف عن الانتهاء من بناء نظام تحديد المواقع بيدو و البدء بتقديم خدمات عالمية

جهينة نيوز:

بدأ نظام ((بيدو)) الصيني للملاحة بالأقمار الصناعية (بي دي إس)، تقديم خدمة عالمية، حسبما أعلن ران تشنغ تشي، المتحدث باسم نظام (بي دي إس) اليوم (الخميس).

وفي مؤتمر صحفي للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، أعلن ران اكتمال بناء نظام (بي دي إس-3) الأساسي.

وقال ران إن "هذا يدل على أن نظام (بي دي إس) دخل رسميا إلى العصر العالمي، إذ توسّع من كونه نظاما إقليميا ليصبح نظام ملاحة عالميا".

ووفقا لران، فقد وصلت دقة نظام بيدو في تحديد المواقع إلى 10 أمتار على مستوى العالم، وخمسة أمتار في منطقة آسيا-الباسيفيك. وتبلغ دقة سرعته 0.2 متر في الثانية، في حين تبلغ دقة توقيته 20 نانوثانية.

وبنهاية 2018، كان هناك ما مجموعه 33 قمرا صناعيا لدى نظام (بي دي إس) يعملون في المدار، بما في ذلك 15 قمرا صناعيا تابعا لنظام (بي دي إس-2) و18 قمرا لدى (بي دي إس-3).

كما أوضح ران أن الصين تخطط لإطلاق 11 قمرا صناعيا آخرين من طراز (بي دي إس-3) وقمرا صناعيا واحدا من طراز (بي دي إس-2) خلال العامين القادمين لتشكيل الشبكة العالمية الكاملة.

و يذكر أن بيدو نظام تحديد مواقع منافس لكل من جي بي اس الامرريكي و جلوناس الروسي.

شينخوا-وكالات