ديبكا: سورية ردت على الغارة و الصاروخ السوري أصاب هدفه

جهينة نيوز:

ذكر موقع "Debka" الإسرائيلي عن تفاصيل إطلاق الصاروخ السوري، الثلاثاء الماضي، مؤكدا أنه أصاب هدفا داخل (إسرائيل)، نافيا بذلك الرواية، التي تحدثت عن اعتراضه وإسقاطه.

وقال الموقع الاستبخاراتي الصهيوني في تقرير له إن انقطاع التيار الكهربائي غطى على ظروف الانفجار الهائل الذي هز "المدن" الإسرائيلية، بما في ذلك الخضيرة وقيصرية وزخرون يعقوب.

وأكد الموقع أن سوريا أطلقت بالفعل صاروخا على إسرائيل ردا على الغارة الإسرائيلية، مضيفة أن الاعتراض لم يحدث والصاروخ السوري قد وصل إلى مكان ما في إسرائيل.

كما أشار الموقع إلى أن نحو 250 ألف إسرائيلي تأثروا بالغارة الصاروخية السورية، موضحا أن سكان الخضيرة وقيصرية وزخرون يعقوب وأور عقيفا وبنيامينا شعروا بالهزة الناجمة عن انفجار الصاروخ السوري، وكانت رائحة البارود منتشرة في الأجواء على مدى ساعات كثيرة بعد الحادث.

وتعد هذه المرة الثانية خلال ستة أشهر، التي تفشل فيها بطارية "دفاع جوي" إسرائيلية في إسقاط صاروخ سوري، إذ فشلت بطارية "دا سيلفن" المضادة في التصدي لصاروخين سوريين من طراز (SS-21) كانا متوجهين إلى بحيرة طبريا.