مصادر دبلوماسية: افتتاح السفارة البحرينية في دمشق الأسبوع المقبل

جهينة نيوز

أكدت مصادر دبلوماسية أنه سيتم إعادة افتتاح السفارة البحرينية في دمشق خلال الأسبوع المقبل.

وينتظر أن يشهد الميدان الدبلوماسي السوري تطورات كبيرة خلال الفترة القادمة تتجلى بعودة متتالية لسفارات عربية وأجنبية إلى العاصمة دمشق بعد سنوات من القطيعة.

وأكدت مصادر دبلوماسية عربية بدمشق لـ"سبوتنيك" أن سفارة مملكة البحرين ستعاود نشاطها الأسبوع القادم، مع بداية العام الجديد 2019. ورجحت المصادر ألا يطول الوقت قبل افتتاح سفارات دول أخرى خلال الأشهر القادمة.

وشهد اليوم الخميس افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق عقب 5 سنوات من سحب السفراء من كلا البلدين.

وحضر مراسم رفع العلم فوق مقر السفارة كل من المستشار عبد الحكيم ابراهيم، والقائم بالأعمال يوسف النعيمي، والملحق الإدراي في السفارة حسين عبد الله البلوشي، إلى جانب عدد من السفراء بدمشق ومندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

واعتبر مدير المراسم في الخارجية السورية، حمزة دواليبي أن افتتاح السفارة الإماراتية يعد فاتحة خير بالنسبة للدول العربية، وعبر خلال مشاركته في مراسم الافتتاح عن تمنياته أن تحذو كافة الدول العربية حذو الإمارات.

ودعا السفير العراقي في دمشق، سعد محمد رضا، كافة الدول العربية كي تحذو حذو الإمارات، وقال في تصريح لـ"سبوتنيك": سوريا دولة مهمة وموقعها الاستراتيجي أساسي في قلب العالم العربي وندعو كافة الدول العربية لتقوم بنفس الخطوة الإماراتية.