سورية: إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق.. الامارات: حريصون على إعادة العلاقات بين البلدين

جهينة نيوز

أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح سفارتها في دمشق حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة عبد الحكيم النعيمي مهام عمله من مقر السفارة اعتبارا من اليوم.

وفي السياق أشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها نقلته وكالة وام إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها معربة عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية.