السفير العراقي في سوريا: سفارات أخرى ستفتتح في دمشق بعد عودة السفارة الإماراتية

الخميس, 27 كانون الأول 2018 الساعة 15:05 | سياسة, عربي

السفير العراقي في سوريا: سفارات أخرى ستفتتح في دمشق بعد عودة السفارة الإماراتية

جهينة نيوز

أكد السفير العراقي في دمشق سعد محمد رضا، أن دولا أخرى ستعيد فتح سفاراتها في دمشق بعد أن تم إعادة فتح السفارة الإماراتية.

وكشف السفير العراقي في دمشق، سعد محمد رضا، اليوم الخميس أن دولا أخرى ستعيد فتح سفاراتها في دمشق بعد أن تم إعادة فتح السفارة الإماراتية اليوم.

وقال رضا، في تصريحات صحفية أثناء حضوره مراسم افتتاح السفارة الإماراتية، "حضرت رفع العلم الإماراتي على السفارة الإماراتية بدمشق، وغمرني السرور والسعادة، وهذه دعوة لكل العرب للعودة إلى دمشق الحبيبة"، مضيفا أن "هناك سفارات أخرى ستفتح في سوريا قريبا".


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