بالصور.. كارول سماحة مع نجمات مصر في سهرة ميلادية

جهينة نيوز

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بالكريسماس في سهرة خاصة جداً بالقاهرة، دعت لها عدد من نجمات مصر.

كارول شاركت الفانز أجواء سهرتها الميلادية بصور مبهجة، ظهرت فيها بطلّة عفوية جمعت فيها بين الأناقة والبساطة، وكان لافتاً تنكر ابنتها الوحيدة «تالا» في زي «ماما نويل»، وقد حرصت الفنانة على تهنئة محبيها بصورة عائلية تجمعها بـ«تالا»، وزوجها، رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وكتبت معلقة عليها: «كريسماس سعيد من عائلة سواح لكل أصدقائنا».

سهرة كارول حضرتها نجمات مصر؛ إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، والإعلامية منى الشاذلي، بالإضافة لعدد من أصدقاء الفنانة وزوجها، وقد اعربت المطربة اللبنانية عن سعادتها واستمتاعها بالوقت الذي قضته معهم في تعليق كتبت فيه: «أنا ودودي وأصدقائنا احتفلنا بكريسماس رائع في القاهرة».

يُذكر أن كارول سماحة احتفلت بزواجها مدنياً من وليد مصطفى في قبرص عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة «تالا» في 2015.

من ناحية أخرى، طرحت كارول سماحة مؤخراً كليب جديد لأغنية «مبروك لقلبي» وهي من كلمات سليم عساف، توزيع بلال الزين، حيث حقق الكليب نسب مشاهدة مرتفعة منذ الساعات الأولى لطرحه.