الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بعد عودة عمل سفارتها في دمشق

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس إن "هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعربت وزارة الخارجية، عن "تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والإستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية".

​وكان مصدر في الخارجية السورية أكد لوكالة "سبوتنيك" أن افتتاح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية دمشق سيتم رسميا بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال المصدر إنه "سيتم افتتاح السفارة الإماراتية رسميا بعد ظهر اليوم"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول من سيحضر الافتتاح من الجانبين السوري والإماراتي.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، قوله فيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن احتمال عودة دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح سفارتها في سوريا: "نحن نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد كل الدول العربية التي أغلقت سفاراتها العمل على أرض الجمهورية العربية السورية، وقرار إعادة السفارة يخص الإمارات وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر".

وشهدت سفارة الإمارات العربية المتحدة وسط العاصمة السورية دمشق أعمال صيانة في الفترة الأخيرة، فيما بدت أنها إشارة لاقتراب افتتاح السفارة التي أغلقت منذ 6 أعوام بسبب الحرب السورية.