العسكريون الروس في سوريا يوزعون المساعدات مرتدين بدلة بابا نويل

جهينة نيوز

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة، الفريق سيرغي سولوماتين، أن العسكريين الروس قبل أيام من السنة الجديدة، وزعوا المساعدات الإنسانية لسكان سوريا وهم مرتدين بدلة سانتا كلوز.

وقال سولوماتين إن هذه الحملة الإنسانية ستستمر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر، لخلق أجواء احتفالية بين المواطنين السوريين العائدين.

ووفقاً له قام الجانب الروسي خلال الشهر بتنظيم وإجراء 18 حملة إنسانية، تم خلالها توزيع أكثر من 37 طناً من المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين.

في المجموع قام الجانب الروسي بتنظيم وعقد 23 ألف حملة إنسانية، تم تسليمها وتوزيعها على المواطنين السوريين أكثر من 3180 طنًا من المواد الغذائية والضروريات الأساسية والمياه المعبأة في زجاجات".