مايا رعيدي تصف نفسها بلقب جديد على الانستغرام

جهينة نيوز

قامت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018 بتغيير الصفة التي تنسب لها كملكة جمال لبنان وبدلتها بتوصيف آخر وهو "ملكة جمال الكون لبنان، وهو الأمر الذي يشير إلى أنها فازت بمكلة جمال الكون.

ولقد لفتت صفحة "شرطة المشاهير" إلى هذا الأمر، معلقة: ما دخل لك بملكة جمال الكون؟؟ لمحة ما لمحناكي بالحفل، قديش أحلامك صعبة".

يشار إلى أن رعيدي لم تنل اي مرتبة في ملكة جمال الكون وقد استبعدت منذ البداية، على غير المتوقع.

وكان هجوما قد بدأ على مايا رعيدي بعد أن اتهمت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه بـ"التستر" عن كشف حقائق حدثت في حفل "ملكة جمال الكون"، وهو الأمر الذي كان السبب في استبعادها منذ البدابة في المسابقة.