تزوّج شقيقته في حفل ضخم.. والسبب غريب!

جهينة نيوز

تزوج طفل من شقيقته التوأم في احتفال بوذي علني، لأن والديهما يعتقدان أنهما كانا عاشقين في حياة سابقة.

وزعمت تقارير أن "غيتار" وأخته "كيوي" وعمرهما 6 أعوام، تزوجا في حفل زفاف فخم في تايلاند، شارك فيه أفراد من العائلة والأصدقاء والجيران.

وأثناء الاحتفال التقليدي، كان هناك موكب في الشارع، وشارك غيتار في لعبة تجعله يسير عبر 9 بوابات لمقابلة كيوي.

ويظهر الناس في شريط الفيديو وهم يرقصون ويعزفون آلات موسيقية في الشارع، ويرتدون ملابس ملونة، قبل أن يقوم غيتار بتقبيل أخته على خدها.

ومنذ لحظة ولادة التوأم في أيلول 2012، عرف الوالدان، أمورسان سانثورن ماليرات (31 عاما)، وفاشارابورن (30 عاما)، أن طفليهما سيضطران للزواج، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

ووفقا للتقارير، يعتقد بعض البوذيين أن التوائم "الذكور والإناث" لديهم علاقات غرامية في الحياة الماضية، ويولدون معا من جديد.

ويُعتقد أن عدم تزويج التوأم بسرعة، يعرضهما للحظ السيء في المستقبل.