منى زكي مع ابنيها في الاهرامات وتخفي وجهيهما في الصور

الخميس, 27 كانون الأول 2018 الساعة 12:41 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

منى زكي مع ابنيها في الاهرامات وتخفي وجهيهما في الصور

جهينة نيوز

قامت النجمة المصرية منى زكي باصطحاب ابنيها “سليم ويونس” في رحلة إلى أهرامات الجيزة.

منى شاركت جمهورها بمجموعة صور من الرحلة، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال، فيما وضعت غطاء للرأس على شعرها، مع نظارة شمسية.

النجمة المصرية التقطت عدد من الصور مع ابنيها، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهيهما، وظهرت في إحدى الصور وهي على ظهر جمل وأمامها ابنها سليم.

منى كشفت أن ابنها سليم هو من طلب منها زيارة الأهرامات، لافتة إلى أن كل من سليم ويونس شعروا بسعادة في هذه الرحلة، وأنها وعدتهم بدخول الأهرامات في زيارة أخرى.

ومنى زكي لديها ثلاثة أبناء من زوجها الفنان أحمد حلمي، وهم لي لي 15 سنة، وسليم 4 سنوات، ويونس يبلغ من العمر عامين.


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