رشا مهدي في النادي.. وصلاح عبدالله: خفّي علينا.

جهينة نيوز

شاركت الفنانة المصرية رشا مهدي جمهورها في لقطات جديدة لها من داخل الجيم، حيث تداوم الفنانة عليه للحفاظ على رشاقتها.

رشا ظهرت في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وهي تمارس تمارين رياضية عنيفة، وعلقت قائلة: «يلا بينا نحرق الجريمة اللي كلناها صباح الفل أسمع عاش يا وحش».

الفنان صلاح عبدالله مازح الفنانة رشا مهدي بتعليق: «خفي علينا يا روشة الله يكرمك يا بنتي العضمة كبرت يا عم ماعدتش حمل الجيم»، وحاز تعليقه على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

الفنانة المصرية ردت على الفنان صلاح عبدالله وقالت له: «لسة شباب يا عم صلاح يا جميل يلا حضر نفسك هعدي عليك أخدك معايا فيه تمارين حلوة».

يذكر أن الفنانة المصرية دافعت عن الفنانة رانيا يوسف بعد الهجوم عليها بسبب طلتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت نحن نصدر للعالم التخلف، وأضافت: «مش المفروض نطالب بحبس رانيا يوسف بقول نضربها بالنار ونخلص».