كيف عايد توم هانكس رواد مقهى؟

جهينة نيوز

قرر الممثل الشهير توم هانكس المعروف بأنه «ألطف رجل في هوليوود» معايدة رواد مقهى على طريقته الخاصة. وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن هانكس البالغ من العمر 63 عاما توقف برفقة زوجته في مقهى محلي في ولاية كاليفورنيا لتناول وجبة طعام، وأثبت هذه المرة أيضا، جدارته بحيازة لقب ألطف رجل في هوليوود.

ولم يكتف الممثل الذي لفت انتباه زبائن المقهى بتناول وجبة خفيفة معهم والتقاط الصور التذكارية، بل دفع ثمن وجبات الطعام لكل الموجودين معه.

والتقط المعجبون بأعمال الفنان الشهير الصور معه ونشروها على شبكات التواصل الاجتماعي، مبدين سرورهم بلقائهم هانكس والتعرف إليه عن قرب.

وقال أحد مستخدمي الإنستغرام «جلسنا لتناول طعام العشاء، وكان توم هانكس مقابلنا على الطاولة، إنه شخص لطيف للغاية، لقد تصور مع الجميع من دون استثناء، وتمنى لنا عيد ميلاد سعيدا!».