ترامب: أخشى على سلامة ميلانيا

الخميس, 27 كانون الأول 2018 الساعة 12:28 | مجتمع, أخبار المجتمع

ترامب: أخشى على سلامة ميلانيا

جهينة نيوز

رافقت ميلانيا ترامب زوجها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في زيارته للقاعدة الجوية في العراق والتقطت لهما الصور التذكارية هناك برفقة الجنود الامريكيين

وأطلت ميلانيا برفقة الرئيس في سروال ضيق وسترة صفراء خردلية اللون بكامل أناقتها مع حذاء مريح.

ولدى سؤال الرئيس عن الإجراءت السرية التي ترافقت مع هذه الزيارة التي استمرت ثلاث ساعات ونصف ساعة، اكد الرئيس أنه لم يكن يخشى على سلامته الشخصية، بل على سلامة ميلانيا ترامب وقال بوضوح: " أخشى على سلامتها، أجل!".

وقد سجّلت عدسات الكاميرات قبلة الرئيس لزوجته على وجنتها في لحظة نادرة لهما في العلن، فيما التقطت لها الكاميرا وهي تضع يدها على ظهره برفق.


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