سامسونج قد تستغني عن سماعات الهواتف التقليدية

جهينة نيوز

كل جيل من الهواتف الذكية يتمتع بمميزات أفضل، و الشركات المصنعة للهواتف الذكية تعمل من أجل إعادة تصميم الشاشة وجعلها في كامل الواجهة الأمامية، وهي الميزة التي تمّيز الجيل الحالي من الهواتف على الرغم من عدم إكتمالها.

كانت البداية بإدخال الشق أو النتوء في الجزء العلوي لتمديد الشاشة للأعلى، والعديد من الشركات تبنت هذا المفهوم بما في ذلك شركة سامسونج الكورية الجنوبية مؤخراً، و هناك قدر كبير من الأدلة المتزايدة على أن هواتف جالكسي المستقبلية ستستغنى عن حوافها تماماً.

نقلاً عن المصادر، تخطط شركة سامسونج حالياً الإستغناء عن سماعات الهواتف التقليدية لصالح تقنية الصوت ضمن الشاشة، بحيث ستكون السماعات العلوية مدمجة في شاشات أوليد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشاشة الجديدة المزودة بهذه التقنية في معرض CES 2019 الشهر المقبل.

الشاشة الجديدة ستلغي الحاجة إلى وجود مكبرات صوت خارجية بشكلها الحالي، وسيتم بث الأصوات من الشاشة نفسها عبر تأثيرات صوتية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى هذه الشاشة ستجعل من عملية العزل المائي أسهل إلى حد ما.