جلد السمك علاج سحري للحروق

الخميس, 27 كانون الأول 2018 الساعة 12:20 | منوعات, صحة

جلد السمك علاج سحري للحروق

جهينة نيوز

يواجه مصابو الحروق صعوبات جمة في الشفاء والتخلص من الآثار فضلاً عن الأعباء المادية لعلاجها، إلا أن أطباء البرازيل رفعوا الستار عن علاج سحري للحروق بأبسط التكاليف، وهو جلد السمك وخاصةً البلطي وذلك بعد تعقيمه إشعاعياً. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية فقد تم تجربة العلاج بجلد السمك على 300 شخص في مستشفيات البرازيل وحقق نتائج مبهرة، بل يشهد إقبالا كبيرا وخاصة للأطفال المصابين حيث ان الكولاجين والبروتين الموجودين بجلد السمك يتفاعلان سريعاً مع جلد الإنسان ويجددان البشرة المهدمة.

وأكد فيليبي روشا طبيب الأعصاب في جامعة سييرا الاتحادية في البرازيل أن البعض يخاف من ملازمة رائحة السمك لجلده، أو صعوبة العلاج إلا أن هذه المخاوف تبددت على أرض الواقع.


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