الخارجية الروسية: أسباب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا ليست معروفة

جهينة نيوز

صرح ممثل وزارة الخارجية الروسية إيغور تساريكوف اليوم الخميس، بأن أسباب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا والخطط المستقبلية للولايات المتحدة في المنطقة ليست معروفة.

وقال تساريكوف خلال الاجتماع الموسع المشترك لمقرات التنسيق بين وزارات روسيا وسوريا لعودة اللاجئين: "لقد أوضحنا مرارا أن الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا يشكل عقبة أمام التوصل إلى تسوية في هذا البلد".

وأضاف: "ما زلنا لا نعرف شيئا عن أسباب هذا القرار ومعاييره، والخطط المستقبلية للأمريكيين. مازال يتعين علينا فهم هذه الخطوة".

كان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبرا أنها "أنجزت مهمتها" بالقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأحدث القرار الأمريكي بسحب القوات من سوريا جدلا واسعا، فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس استقالته، وتبعه مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكغورك.