تركيا: لن نسمح لواشنطن بدراسة "إس-400"

جهينة نيوز

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد للسفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، أن أنقرة لن تمنح الولايات المتحدة فرصة دراسة منظومة الدفاع الجوي "إس-400".

وكان جاويش أوغلو قد أعلن عبر حسابه على تويتر عن لقائه مع السفير الروسي، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن المحادثات.

كما أن السفارة الروسية لم تكشف تفاصيل اللقاء.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تفحص منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، التي ستسلمها إياها روسيا في القريب العاجل. إلا أن المصادر الرسمية في تركيا لم تؤكد تلك المعلومات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا العرض التركي للأمريكيين طرح لحل الأزمة مع الولايات المتحدة بشأن قضية توريد المنظومات الروسية الحديثة "إس-400" لأنقرة.