أليسا تحضّر مفاجأة لجمهورها

جهينة نيوز

كشف مقدّم البرامج في "أم بي سي ترندنغ" صبحي عطري عن مضمون المفاجأة التي ستكشفها الفنانة إليسا خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي مارسيل غانم في برنامجه "صار الوقت" ("أم تي في") غداً، مشيراً إلى أنّها ستقدّم للمرة الأولى أغنية قديمة أعادت توزيعها، مؤكداً معلومته من خلال الصورة التي نشرتها إليسا في حسابها مع فريق عملها أرفقتها بتعليق: "ترقّبوا"، مضيفاً أنّ فنانة "إلى كل اللي بيحبوني" ستتحدّث عن مواضيع للمرة الأولى لم يسبق أن تطرّقت إليها.

البرنامج أشار إلى الحفل الذي ستحييه إليسا إلى جانب الفنان ماجد المهندس في ليلة رأس السنة، إذ لفت صبحي إلى أنه يعتبر من أهم الحفلات على قلبها بعد التجربة المرّة التي عاشتها في رحلة علاجها من مرض سرطان الثدي.