بعد مرور أشهر على إنفصالهما..ريهانا تعود الى حبيبها السعودي

الخميس, 27 كانون الأول 2018 الساعة 11:38 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

بعد مرور أشهر على إنفصالهما..ريهانا تعود الى حبيبها السعودي

جهينة نيوز

على الرغم من انفصالهما قبل اشهر، يبدو أن النجمة العالمية ريهانا وحبيبها حسن جميل قررا العودة لبعضهما مجدداً، فقد خطفا الأنظار مؤخراً بظهورهما الأول بعد انفصالهما رسميا حيث تواعدا على العشاء.

الثنائي بديا بحسب الصور التي إلتقطت لهما، وهم يمضيان اوقاتا مميزة مع بعضهما في العشاء الرومانسي الذي جمعهما في أحد المطاعم في ماليبو، حيث خطفت ريهانا الأنظار بجمالها حين اختارت اطلالة من اللون الاسود زينتها بمعطف بني اللون.

يذكر ان الثنائي كانا قد اعلنا انفصالهما في شهر حزيران الماضي، وشوهدا لآخر مرة على أحد شواطئ مدينة المكسيك وهما يتشاجران.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا