بعد مرور أشهر على إنفصالهما..ريهانا تعود الى حبيبها السعودي

جهينة نيوز

على الرغم من انفصالهما قبل اشهر، يبدو أن النجمة العالمية ريهانا وحبيبها حسن جميل قررا العودة لبعضهما مجدداً، فقد خطفا الأنظار مؤخراً بظهورهما الأول بعد انفصالهما رسميا حيث تواعدا على العشاء.

الثنائي بديا بحسب الصور التي إلتقطت لهما، وهم يمضيان اوقاتا مميزة مع بعضهما في العشاء الرومانسي الذي جمعهما في أحد المطاعم في ماليبو، حيث خطفت ريهانا الأنظار بجمالها حين اختارت اطلالة من اللون الاسود زينتها بمعطف بني اللون.

يذكر ان الثنائي كانا قد اعلنا انفصالهما في شهر حزيران الماضي، وشوهدا لآخر مرة على أحد شواطئ مدينة المكسيك وهما يتشاجران.